На строительство обхода Нижнекамска и Челнов направят еще почти 11 млрд рублей

На строительство трассы М7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов на левом берегу первого этапа из федерального бюджета направят свыше 10,6 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документации, работы по строительству дороги запланированы до конца ноября 2025 года. Финансирование будет вестись поэтапно: в 2022 выделят 28,3 млн рублей, в 2023 – 532 млн рублей. Больше всего средств направят в 2024 году – почти 9,4 млрд рублей, а оставшаяся сумма – в 664 млн рублей планируется на 2025 год.

Заказчиком проекта выступает Росавтодор, который определит подрядчиков 26 октября этого года. Отметим, что на строительство второго этапа обхода Нижнекамска и Челнов из федерального бюджета выделили 18,5 млрд рублей, а на третий этап – более 20 млрд рублей. Подрядчиками на втором и третьем этапах выбрали «Самартрансстрой» и «Алексеевскдорстрой».