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Экономика 5 июля 2023 17:07

Строительство новой школы в Набережных Челнах обойдется в 224 млн рублей

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На строительство новой школы в 69 квартале Набережных Челнов направят свыше 224 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, новая школа будет рассчитана на 1,5 тыс. учеников. Здание будет трехэтажным. В подвале расположатся технические помещения, а его общая площадь составит почти 30 тыс. квадратных метров.

В центральной части школы будут находиться два внутренних дворика. Проектом также предусмотрены столовая на 530 посадочных мест, спортивный блок со спортзалами и бассейнами, а также специальный блок для учеников начальных классов с отдельным входом и гардеробом.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика 14 июля этого года. Работы планируется завершить до начала декабря 2023 года.

#строительство школы #Набережные Челны #госзакупки
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