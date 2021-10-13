На строительство метро в Казани в 2022 году планируется направить 1 млрд рублей

В бюджете Татарстана на следующий год заложен 1 млрд рублей на строительство метрополитена в Казани. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Оксана Кисапова на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

В проекте бюджета на 2022 год по разделу «Национальная экономика» предусмотрены расходы в объеме более 67,8 млрд рублей. «По этому разделу предусмотрены капитальные вложения на строительство метрополитена в Казани в сумме 1 млрд рублей», – отметила докладчик.

Кисапова также рассказала, что на содержание инфраструктуры до садоводческих некоммерческих товариществ планируется направить 300 млн рублей. В свою очередь председатель парламентского комитета Александр Тыгин поинтересовался, предусмотрено ли финансирование на строительство дорог до садовых обществ.

«Эта сумма для строительства дорог до садоводческих товариществ», – ответила заместитель министра финансов.

Она добавила, что всего в следующем году около 550 млн рублей предполагается направить на строительство дорог и систем водоснабжения, площадок для сбора ТБО в садовых некоммерческих товариществах. Электросети будут возводиться за счет инвестиционных программ.

«В сельских районах, крупных городах таких, как Набережные Челны и по всему Тукаевскому району, где тоже есть СНТ, вопросы дорог, электричества, воды более чем остро стоят», – подчеркнул Тыгин.

Парламентарии рассмотрели законопроект о бюджете Татарстана на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов. В бюджете республики в следующем году доходы прогнозируются в размере 294,8 млрд рублей, расходы – 305,7 млрд рублей, дефицит – 10,9 млрд рублей.