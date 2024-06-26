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На строительство иудейского кладбища в Казани выделили 100 млн рублей
На строительство иудейского кладбища площадью в 9,9 га по улице Мамадышский тракт в Казани выделили 100 млн рублей. Об этом в рамках XXX сессии Казанской городской думы рассказал начальник Управления по организации ритуальных услуг города Марат Ишкин.
«На сегодня подрядной организацией проведены работы по вертикальной планировке участка, строительство административного здания и здания хозяйственного назначения», – прокомментировал Ишкин.
В 2024 году на строящемся иудейском кладбище проведут отделку зданий, установят ограждения на территории и проведут частичное благоустройство. Также планируется организовать наружное освещение и установить камеры видеонаблюдения.
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