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Экономика
31 января 2023  12:42
Александр Хевронин

На инженерную и дорожную инфраструктуру для Свияжского логоцентра направят 938 млн рублей

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На строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры для Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра из бюджета Татарстана направят 938 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит провести газ, электричество и воду, установить наружное освещение, а также хозяйственную и ливневую канализации.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика 9 февраля этого года. Работы должны быть завершены к началу декабря 2023 года.

 

#госзакупки #Татарстан
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