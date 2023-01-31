На инженерную и дорожную инфраструктуру для Свияжского логоцентра направят 938 млн рублей

На строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры для Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра из бюджета Татарстана направят 938 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит провести газ, электричество и воду, установить наружное освещение, а также хозяйственную и ливневую канализации.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчика 9 февраля этого года. Работы должны быть завершены к началу декабря 2023 года.