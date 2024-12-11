На строительство интерната для престарелых в РТ потратят более 800 млн рублей

На строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе Татарстана потратят более 800 млн рублей. Об этом сообщила замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Наталья Бутаева на заседании Комитета Госсовета республики по соцполитике.

По словам спикера, для строительства данного дома 504 млн рублей выделяет из госбюджета, а 350 млн – из бюджета республики (854 млн рублей совокупно). Отметим, что строительство дома-интерната на 120 мест началось в этом году по национальному проекту «Демография».

Всего в Татарстане для пожилых и инвалидов функционируют 32 госорганизации, предоставляющие услуги в стационарной форме. В том числе шесть учреждений оказывают услуги гражданам с психическими расстройствами и 26 домов-интернатов – пожилым и инвалидам. В них проживают около 5 тыс. человек, отметила Бутаева.

По ее словам, 61% от проживающих в этих организациях – мужчины, 39% – женщины.

Во всех госучреждениях соцобслуживания ежегодно проводят проверки. Раз в три года эксперты опрашивают пожилых людей в домах-интернатах: насколько те довольны качеством обслуживания и условиями проживания.

«Каких-то значительных проблем в сфере функционирования государственных домов-интернатов нет. Все учреждения располагаются в благоустроенных зданиях. Зданий, находящихся в ветхом или аварийном состоянии, нет. Доступная среда обеспечена. Осуществляется поступление оборудования», – подчеркнула замминистра.

По программе ремонта учреждений соцобслуживания с 2019 года такие организации профинансированы на общую сумму около 800 млн рублей.