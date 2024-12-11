Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На строительство интерната для престарелых в РТ потратят более 800 млн рублей
На строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе Татарстана потратят более 800 млн рублей. Об этом сообщила замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Наталья Бутаева на заседании Комитета Госсовета республики по соцполитике.
По словам спикера, для строительства данного дома 504 млн рублей выделяет из госбюджета, а 350 млн – из бюджета республики (854 млн рублей совокупно). Отметим, что строительство дома-интерната на 120 мест началось в этом году по национальному проекту «Демография».
Всего в Татарстане для пожилых и инвалидов функционируют 32 госорганизации, предоставляющие услуги в стационарной форме. В том числе шесть учреждений оказывают услуги гражданам с психическими расстройствами и 26 домов-интернатов – пожилым и инвалидам. В них проживают около 5 тыс. человек, отметила Бутаева.
По ее словам, 61% от проживающих в этих организациях – мужчины, 39% – женщины.
Во всех госучреждениях соцобслуживания ежегодно проводят проверки. Раз в три года эксперты опрашивают пожилых людей в домах-интернатах: насколько те довольны качеством обслуживания и условиями проживания.
«Каких-то значительных проблем в сфере функционирования государственных домов-интернатов нет. Все учреждения располагаются в благоустроенных зданиях. Зданий, находящихся в ветхом или аварийном состоянии, нет. Доступная среда обеспечена. Осуществляется поступление оборудования», – подчеркнула замминистра.
По программе ремонта учреждений соцобслуживания с 2019 года такие организации профинансированы на общую сумму около 800 млн рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»