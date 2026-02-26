На строительство и ремонт дорог в Казани в 2025 году направили 17 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На строительство и ремонт дорог в Казани в 2025 году было направлено 17 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на сессии Казанской городской думы.

«Годом раньше – 41,5 млрд рублей. Всего за последние 10 лет на дорожные работы в городе Казани выделена астрономическая цифра – 178 млрд рублей», – добавил Метшин.

Он выделил ряд важных отремонтированных объектов: Горьковское шоссе, по которому ежедневно проезжает 50 тыс. машин, построены первая и вторая очереди Вознесенского тракта, вылетной магистрали к трассе М-7.

Кроме того, в прошлом году обновлено 250 участков дорог общей площадью 2 млн квадратных метров.

«Отремонтирован мост через Булак на улице Наджми, путепровод на улице Достоевского, построены новые пешеходные переходы на Краснооктябрьской, Мавлютова, расширен заезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт», – перечислил мэр.

Строительство дорог соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».