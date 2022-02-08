На строительство и капремонт объектов Зеленодольского района направлено 3,5 млрд рублей

В 2022 году общий объем финансирования строительства и капитального ремонта по программам разных уровней в Зеленодольском районе Татарстана составит более 3,5 млрд рублей. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

«В 2022 году мы ждем открытия крупной новой городской школы, Центра культурного развития, поликлиники, клубов, фельдшерско-акушерских пунктов, капитального ремонта многих объектов. Общий объем финансирования по программам составит более 3,5 млрд рублей», — отметил глава района.

По словам докладчика, в ситуации с инженерными сетями тоже есть позитивные изменения. В частности, при поддержке республики в поселке Васильево реконструированы биологические очистные сооружения, построена станция водоподготовки; в Октябрьском построен канализационный коллектор; в Нижних Вязовых также возведены биологические очистные сооружения и проектируется станция водоподготовки.

«Мы также благодарны за выделение средств на проектирование новых очистных сооружений в городе Зеленодольске. За все эти объекты мы выражаем признательность Вам, Рустам Нургалиевич, и Правительству республики», — поблагодарил Михаил Афанасьев Президента Татарстана.