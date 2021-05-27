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Ру Тат
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27 мая 2021  08:04

На строительство дублера Горьковского шоссе в Казани направят еще 799 млн рублей

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На строительство шестой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе будет направлено 799 млн рублей. На эти средства будет проложен участок протяженностью 13 км от улицы Несмелова до трассы М7 через жилой комплекс «Серебряный Бор». Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Планируется, что работы стартуют в июле этого года, а завершатся 15 декабря.

Как говорится в тендере, средства будут выделены из бюджета России.

Всего за 2021 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане намечен ремонт дорог общей протяженностью 218 км. Для этого из федерального бюджета выделено более 9 млрд рублей, из республиканского — 3 млрд. Все реализуемые в России нацпроекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

#госзакупки #горьковское шоссе казани
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