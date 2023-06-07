На строительство дороги к жилой застройке рядом с Казанью выделят свыше 770 млн рублей

На строительство автомобильной дороги к жилой застройке на территории Лаишевского района из бюджета Татарстана направят 773 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, общая протяженность дороги составит 5,2 километра. Она будет примыкать к дороге Усады — Столбище. В тендере также сказано, что площадь жилой застройки, к которой построят дорогу, составит 179 га.

Заказчиком проекта выступает ГИСУ РТ, которое будет принимать заявки от подрядчиков до 14 июня этого года, а 16 июня определит победителя. Все работы должны быть завершены до 10 декабря 2024 года.