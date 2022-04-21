На строительство дополнительного корпуса казанской гимназии №18 потратят 220 млн рублей

В Казани на возведение дополнительного корпуса гимназии №18 потратят почти 220,5 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что помимо общестроительных работ исполнитель должен будет установить окна и двери, обеспечить здание отоплением, вентиляцией, водопроводом и канализацией, смонтировать системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Гимназия №18 с татарским языком обучения расположена в Приволжском районе города по адресу: ул. Кул Гали, д. 13.

В качестве заказчика выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ, средства поступят из бюджета республики. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 28 апреля, а подрядчика определят 4 мая. Работы должны быть выполнены до 30 ноября текущего года.