На строительство биологических очистных сооружений в Татарстане потратят почти 199 млн

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На строительство биологических очистных сооружений (БОС) в двух районах Татарстана, Высокогорском и Сабинском, предполагается направить более 198,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет, в частности, о возведении БОС в поселке железнодорожной станции Высокая Гора и обустройстве системы водоотведения в соседнем селе Высокая Гора более чем за 132,8 млн рублей.

В ходе первого этапа работ планируется в том числе построить здание мехочистки, блок емкостей 1000 куб. метров в сутки и распределительную чашу, дооснастить цех механического обезвоживания осадка, канализационную насосную станцию и здание воздуходувок.

В ходе второго понадобится построить здание доочистки, блок емкостей 2000 куб. метров в сутки, площадку временного складирования осадка, узел расчета расхода, сливную станцию, канализационную насосную станцию технологических вод, отводящий трубопровод длиной 1,5 километра и сети канализации протяженностью 3 километра.

В свою очередь в селе Шемордан Сабинского района запланировано возведение биологических очистных сооружений и замена канализационных колодцев на герметичные более чем за 66,1 млн рублей.

Там собираются построить, в частности, главное здание очистных сооружений, площадку хранения сухого остатка, здание административно-бытового комплекса и здание локальных очистных сооружений.

Заказчиком выступает Главное управление инженерных систем Республики Татарстан, средства поступят из регионального бюджета. Заявки принимаются до 14 февраля, подрядчика определят 16 февраля.

От исполнителя потребуется сразу же приступить к работам и завершить их к 1 декабря текущего, 2024 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.