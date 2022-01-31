На строительную компанию из Казани возбудили дело за мошенничество на 172 млн рублей

По версии следствия, в 2019 году руководство ООО «ПСО "Казань"» представило в налоговую липовые документы о взаимоотношениях с двумя контрагентами. В результате компания получила незаконное возмещение налога из бюджета на сумму 172 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее на гендиректора и учредителя этой компании уже было заведено уголовное дело за уклонение от налога на общую сумму более 2,66 миллиардов рублей. Кроме того, его обвиняют также в уклонении от уплаты налогов на более чем 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.