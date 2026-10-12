На Строительной неделе БРИКС обсудят развитие бизнеса под внешним давлением

Третий день Строительной недели БРИКС в столице Татарстана посвятят обсуждению развития предпринимательства в сложившихся на данный момент экономических условиях, включающих давление извне.

Предприниматели, основатели крупных компаний и банкиры поделятся советами о ведении бизнеса в России в нынешние времена, расскажут об инструментах привлечения дополнительного финансирования для развития, а также выскажут мнения, где владельцу компании найти точки роста – от международного сотрудничества до цифровизации и сервиса.

Основная программа конференции по бизнесу в новых реалиях пройдет 12 ноября в главном зале МВЦ «Казань Экспо». Ее участниками станут предприниматель, ресторатор, президент HURMA Group of companies Дмитрий Левицкий, дизайнер Артемий Лебедев, основатель консалтинга для совладельцев бизнеса MOST PARTNERS Дмитрий Гриц, ресторатор, основатель ресторанного альянса White Rabbit Family Борис Зарьков, блогер, предприниматель и телеведущая Ирена Понарошку, инфлюенсер, основатель и креативный директор бьюти-бренда LUVU Катя Голден, директор компании «Белевская пастила» Дмитрий Белоконь, сооснователь и управляющий владелец южноафриканской A4AC Architects Дирк Кутсер.

Приглашенные эксперты попытаются понять, как бизнесу не только выжить, работая под давлением внешних факторов, но и суметь найти ресурсы для развития и масштабирования. Построение и настройка эффективного бизнес-партнерства, продвижение корпоративного бренда компании в сложившихся реалиях, решение о выходе в новые сегменты, поиск правильного вектора движения на штормящем рынке – всё это постараются затронуть спикеры.

Строительная неделя БРИКС пройдет в Казани с 10 по 13 ноября. Ее организатором выступает Минстрой РТ. Помимо деловой программы, на территории МВЦ «Казань Экспо» будут работать сразу две масштабные выставки: строительных материалов и недвижимости. Также состоится церемония вручения премии BRICS Property Awards. Завершится Строительная неделя концертом Басты и группы «Отпетые мошенники» на «Татнефть Арене».