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Происшествия 31 июля 2024 09:00

На стройплощадке ЖК «Батталовский» в Казани загорелась бытовка

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На строительной площадке по улице Рауиса Гареева в Казани произошел пожар.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, загорелась строительная бытовка. На месте уже работают пожарные. Пострадавших нет.

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