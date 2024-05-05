На стройплощадке в Кировском районе Казани произошел пожар

Сегодня в районе десяти часов вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре на строительной площадке у дома №28 по улице Светлая. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные подразделения работают по первому номеру вызова. На тушении пожара задействованы 2 единицы пожарной техники. Пострадавших нет.

Как стало известно агентству, внутри трубы диаметром 1600 мм горит пластиковая отделка. Это не газовая труба, как ранее сообщали местные телеграм-каналы.