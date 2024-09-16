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На стройплощадке напротив казанского ЖК «Родина» загорелась крыша ангара
На стройплощадке возле жилого комплекса «Родина» в Казани произошел пожар. Как стало известно «Татар-информу», горит крыша ангара на стройке.
По окрестностям распространяются облака густого черного дыма. Местные телеграм-каналы публикуют видео с места пожара. Также указано, что жители ближайших домов жалуются на резкий запах гари и плотный смог, который образовался на улице.
По данным ГУ МЧС России по РТ, в неэксплуатируемом металлическом ангаре горела внутренняя обшивка. Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали горение. Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.
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