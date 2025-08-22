news_header_top
Происшествия 22 августа 2025 15:01

На стройплощадках в Казани поймали четырех новых граждан РФ – уклонистов от армии

Сегодня в Казани проверили стройплощадки, чтобы найти новых граждан России, кто получил паспорт, но еще не встал на воинский учет.

Согласно информации, предоставленной 384-м военным следственным отделом СК России по гарнизону, проверке подверглись 12 человек. Среди них выявили четырех человек, которые, нарушая закон, не встали на воинский учет. Уклонистов доставили в военные комиссариаты Казани.

В ведомстве подчеркнули, что подобные мероприятия систематически проводятся как в Татарстане, так и в Чувашии. За прошедший и текущий годы более 740 мигрантов, получивших российское гражданство, были поставлены на воинский учет в военкоматах республики.

Указанные мероприятия будут продолжены в дальнейшем, дополнили в ведомстве.

