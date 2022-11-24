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Ру Тат
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Происшествия
24 ноября 2022  09:41
Полина Шевчук

На стройке в Тукаевском районе РТ рабочего насмерть придавило сорвавшейся трубой

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На стройке в Тукаевском районе РТ рабочего насмерть придавило сорвавшейся трубой
фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Трагедия произошла накануне днем в Тукаевском районе РТ в селе Первомайка.

Предварительно установлено, что на голову монтажника ООО «СпецРегионСтрой» упала металлическая труба. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Тукаевскому району и прокурор Тукаевского района.

«Прокуратура Тукаевского района проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда», – сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#погиб рабочий #Прокуратура РТ
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