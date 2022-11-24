На стройке в Тукаевском районе РТ рабочего насмерть придавило сорвавшейся трубой
Трагедия произошла накануне днем в Тукаевском районе РТ в селе Первомайка.
Предварительно установлено, что на голову монтажника ООО «СпецРегионСтрой» упала металлическая труба. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Тукаевскому району и прокурор Тукаевского района.
«Прокуратура Тукаевского района проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда», – сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.