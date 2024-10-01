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На стройке в Пестречинском районе поймали девять нелегальных мигрантов
В строящемся ЖК в одной из деревень Пестречинского района полицейские обнаружили девять мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, которые находились в России нелегально. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
На задержанных были составлены административные протоколы, четверо помещены в спецпомещение для дальнейшего рассмотрения материалов о выдворении из РФ.
Согласно решению суда, одного нелегала оштрафовали на 2000 рублей. Двое незаконных мигрантов будут принудительно выдворены за пределы РФ, а по отношению к еще одному суд принял решение об административном выдворении с правом на самостоятельный контролируемый выезд из страны.
В целях привлечения к административной ответственности продолжается поиск организаций, представители которых допустили нелегалов к труду.
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