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Происшествия 19 июля 2024 11:07

На стройке в Казани полицейские обнаружили 21 нелегального мигранта

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В Казани правоохранительные органы провели масштабную операцию по проверке соблюдения миграционного законодательства. Мероприятие было организовано совместными усилиями нескольких ведомств: отдела по борьбе с организованной преступностью УУР, Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан, при поддержке бойцов Росгвардии.

Рейд проходил на территории строительного объекта одного из жилых комплексов столицы Татарстана. В ходе проверки были выявлены нарушения миграционного законодательства у 21 иностранного гражданина. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, которые касаются нарушения правил въезда и пребывания в стране, а также незаконного осуществления трудовой деятельности.

Дела девяти задержанных были рассмотрены Приволжским районным судом города Казани. По решению суда эти лица подлежат принудительному выдворению за пределы Российской Федерации. До момента депортации они будут содержаться в специальном центре временного содержания иностранных граждан.

#нелегальные мигранты
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