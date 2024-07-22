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На стройке в Казани полицейские обнаружили 14 мигрантов-нелегалов
В процессе совместной операции сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска, Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан и патрульно-постовой службы УМВД России по Казани была проведена проверка на одном из строящихся жилых комплексов столицы Татарстана.
Из 61 иностранного работника, обнаруженного на объекте, 14 человек оказались нарушителями миграционного законодательства.
В отношении них составлены административные протоколы за различные нарушения, включая незаконное пребывание и трудовую деятельность на территории РФ. Трое мигрантов, находившихся в стране нелегально, были помещены под административный арест.
Старший референт ОИиОС МВД по РТ Олеся Бокучава подчеркнула, что подобные проверки будут проводиться регулярно для обеспечения соблюдения миграционного законодательства на территории города и республики.
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