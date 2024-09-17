На стройке в Казани обнаружили 22 нелегальных мигранта

На территории стройки жилого комплекса в Казани полицейские обнаружили 22 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители выявили 22 приезжих из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, которые незаконно находились на территории России. В отношении задержанных составлены административные протоколы.

Из 22 правонарушителей пятеро помещены в специальное помещение для задержанных лиц. По решению суда трое иностранных граждан оштрафованы, каждый на 3000 рублей. Двум нелегальным мигрантам назначен арест на трое суток, в дальнейшем один из них будет принудительно выдворен за пределы РФ.

В настоящее время правоохранители устанавливают юрлиц, представители которых допустили нарушения, чтобы привлечь их к административной ответственности.