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На стройке в Казани обнаружили 22 нелегальных мигранта
На территории стройки жилого комплекса в Казани полицейские обнаружили 22 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители выявили 22 приезжих из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, которые незаконно находились на территории России. В отношении задержанных составлены административные протоколы.
Из 22 правонарушителей пятеро помещены в специальное помещение для задержанных лиц. По решению суда трое иностранных граждан оштрафованы, каждый на 3000 рублей. Двум нелегальным мигрантам назначен арест на трое суток, в дальнейшем один из них будет принудительно выдворен за пределы РФ.
В настоящее время правоохранители устанавливают юрлиц, представители которых допустили нарушения, чтобы привлечь их к административной ответственности.
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