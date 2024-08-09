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На стройке в Челнах рухнувшая стена насмерть придавила рабочего
Прокуратура начала проверку по факту смертельного происшествия на стройплощадке в Набережных Челнах. Трагедия произошла накануне около 13:00 на строительном объекте по проспекту Вахитова.
По предварительной информации, обрушение стены привело к гибели 37-летнего мужчины. Рабочий получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В рамках проверки надзорное ведомство установит все обстоятельства инцидента и проверит соблюдение требований безопасности при проведении строительных работ на объекте. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
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