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Происшествия 9 августа 2024 10:23

На стройке в Челнах рухнувшая стена насмерть придавила рабочего

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Прокуратура начала проверку по факту смертельного происшествия на стройплощадке в Набережных Челнах. Трагедия произошла накануне около 13:00 на строительном объекте по проспекту Вахитова.

По предварительной информации, обрушение стены привело к гибели 37-летнего мужчины. Рабочий получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В рамках проверки надзорное ведомство установит все обстоятельства инцидента и проверит соблюдение требований безопасности при проведении строительных работ на объекте. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

#погиб рабочий
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