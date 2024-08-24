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На стройке в Актаныше сваей убило начальника участка, обвинение предъявлено эскаваторщику
В Актанышском районе возбуждено уголовное дело против машиниста экскаватора в связи с несчастным случаем на строительстве.
Инцидент произошел 11 марта 2024 года при возведении надземного пешеходного перехода на трассе М-7. По данным следствия, во время забивки свай машинист не обеспечил должную безопасность на рабочей площадке, нарушив свои должностные инструкции.
В результате железобетонная свая упала на начальника участка подрядной организации, который находился в непосредственной близости от места работ. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Машинисту предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Следствие продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
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