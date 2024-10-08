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На стройке казанского ЖК обнаружили девять нелегальных мигрантов
На стройке одного из жилых комплексов в Казани полиция обнаружила девять нелегальных мигрантов. Двое из которых нарушили режим пребывания в России, а остальные незаконно работали на территории РФ.
Полицейские составили и направили в суд административные протоколы для принятия решения о выдворении иностранцев за пределы России.
Решается вопрос о привлечении к ответственности предпринимателя, который трудоустраивал приезжих.
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