На стройке казанского ЖК обнаружили девять нелегальных мигрантов

На стройке одного из жилых комплексов в Казани полиция обнаружила девять нелегальных мигрантов. Двое из которых нарушили режим пребывания в России, а остальные незаконно работали на территории РФ.



Полицейские составили и направили в суд административные протоколы для принятия решения о выдворении иностранцев за пределы России.



Решается вопрос о привлечении к ответственности предпринимателя, который трудоустраивал приезжих.