На стройках ЖК в Казани полицейские задержали троих нелегальных мигрантов

В Казани сотрудники полиции и Росгвардии провели совместный рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Проверки прошли на территориях строящихся ЖК. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Отмечается, что трое выходцев ближнего зарубежья незаконно находились на территории РФ. На всех составлены административные протоколы, а одного из нарушителей в ближайшее время принудительно выдворят из страны.

Правоохранители также выясняют, какие компании допустили к работе иностранцев без проверки документов. Их планируют привлечь к административной ответственности.