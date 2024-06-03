На стройках в Татарстане обнаружили и поставили на военный учет 46 мигрантов-уклонистов

384-й военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации совместно с военными комиссариатами и Управлениями по вопросам миграции МВД Республики Татарстан и Чувашской Республики, а также подразделениями Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант» на крупных строительных объектах в Казани, Зеленодольском районе Татарстана, Чебоксарах и Новочебоксарске.

Целью мероприятий было противодействие незаконной миграции и выявление лиц, получивших российское гражданство, но уклоняющихся от постановки на воинский учет. В результате проверок 46 мигрантов, ставших гражданами РФ, были поставлены на воинский учет в военных комиссариатах Татарстана и Чувашии.

Следственные органы напоминают, что за уклонение от призыва на военную службу без законных оснований предусмотрена уголовная ответственность. Наказание может включать штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев, принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Проверочные мероприятия будут продолжены для обеспечения соблюдения миграционного и военного законодательства.