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Происшествия 10 февраля 2024 15:05

На стройках в Татарстане нашли уклонистов от военной службы из числа бывших иностранцев

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В Татарстане прошли рейды по стройтельным объектам для противодействия незаконной миграции и выявления бывших иностранцев, которые уклоняются от постановки на воинский учет, сообщили в ВСУ СК России по ЦВО.

По итогам было выявлено 9 нарушений. 6 из них связаны с нарушением режима пребывания в стране, ряд граждан-нарушителей доставили в военкоматы для постановки на учет. Еще трое были выдворены из страны.

Всего на воинский учет в РТ поставили 36 мигрантов, которые приобрели гражданство РФ.

В ведомстве напомнили, что за уклонение от призыва предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест и даже лишение свободы на срок до 2 лет.

#уклонисты от армии
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