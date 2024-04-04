На стройках в Казани обнаружили 45 мигрантов-уклонистов от воинского учета

На крупных строительных объектах Советского, Кировского и Московского районов Казани, а также в Чебоксарах прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов и лиц, которые приобрели гражданство РФ, но уклоняются от постановки на воинский учет, сообщили в 384 военном следственном отделе СК РФ.

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В результате рейдов были обнаружены и поставлены на учет в военных комиссариатах Татарстана и Чувашии 45 мигрантов, уклонявшихся от учета.

В СК напоминают, что за указанное преступление предусмотрены штрафы, аресты и даже лишение свободы на срок до двух лет.