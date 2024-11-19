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На стройках Казани нашли 400 иностранцев с гражданством, уклоняющихся от службы в армии
С начала года на стройках Казани обнаружили 400 иностранцев с гражданством, уклоняющихся от службы в армии.
В результате рейдов на воинский учет в ноябре 2024 года поставили 45 мигрантов, которые приобрели гражданство Российской Федерации.
За уклонение от призыва на военную службу предусмотрена уголовная ответственность.
Предусмотрены штрафы до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы либо принудительные работы до двух лет. Кроме того, уклонистам может грозить арест до шести месяцев либо лишение свободы до двух лет.
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