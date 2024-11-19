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Происшествия 19 ноября 2024 11:01

На стройках Казани нашли 400 иностранцев с гражданством, уклоняющихся от службы в армии

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На стройках Казани нашли 400 иностранцев с гражданством, уклоняющихся от службы в армии

С начала года на стройках Казани обнаружили 400 иностранцев с гражданством, уклоняющихся от службы в армии.

В результате рейдов на воинский учет в ноябре 2024 года поставили 45 мигрантов, которые приобрели гражданство Российской Федерации.

За уклонение от призыва на военную службу предусмотрена уголовная ответственность.

Предусмотрены штрафы до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы либо принудительные работы до двух лет. Кроме того, уклонистам может грозить арест до шести месяцев либо лишение свободы до двух лет.

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