На стройках Татарстана выявили более 220 мигрантов-уклонистов от армии

Вставать на воинский учет обязаны все иностранцы-мужчины, ставшие гражданами России, независимо от возраста

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С начала года на строительных площадках Казани и Лаишевского района было обнаружено более 220 иностранцев, которые избегали постановки на воинский учет.

«Облава» прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Целью данной операции является борьба с нелегальной миграцией и выявление лиц, получивших российское гражданство, но уклоняющихся от воинского учета.

В результате проведенной работы девять мигрантов, ставших гражданами РФ, были поставлены на воинский учет в военных комиссариатах Татарстана. Сотрудники ведомства сообщили, что проверки продолжатся.

Напомним, что за уклонение от военной службы без законных оснований для освобождения от нее предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, ареста или лишения свободы на срок до двух лет.