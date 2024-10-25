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Происшествия 25 октября 2024 13:11

На стройках Казани и Чебоксар нашли 200 уклонистов от службы в армии

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В Татарстане и в Чувашской Республике военные следователи вместе с военкомами и сотрудниками МВД провели 11 рейдов, направленных на противодействие незаконной миграции. На стройплощадках Казани и Чебоксар оперативники обнаружили 200 человек, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

Отмечается, что только в октябре 2024 года на воинский учет в военных комиссариатах Татарстана и Чувашии поставлены 45 мигрантов. С начала года на воинский учет поставлены более 300 мигрантов, которые приобрели гражданство РФ.

Проверочные мероприятия будут продолжены, отметили в ведомстве. Нарушителям грозит штраф, принудительные работы, арест либо лишение свободы на срок до двух лет.

#уклонист
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