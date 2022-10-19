На стройфирму из Казани возбудили уголовное дело за скрытые от налоговой 56 млн рублей

В Татарстане возбуждено уголовное дело на строительную компанию. «АЗЛ» по факту уклонения от уплаты налогов, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в 2016-2019 годах руководство компании вносило в налоговые декларации заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с семью контрагентами. Таким образом, за это время они скрыли от налоговой порядка 56 млн рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

