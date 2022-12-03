«На страже закона»: Путин поздравил юристов с профессиональным праздником

Юристы — люди, твердо стоящие на страже закона, конституционных прав и свобод граждан. В День юриста вновь подчеркивается важная роль, которую представители этой профессии играют в жизни нашей страны, подчеркнул Президент России Владимир Путин.

«Ваш труд требует глубоких знаний и безукоризненных личных качеств — честности и порядочности, неравнодушия и справедливости, приверженности лучшим традициям отечественной юриспруденции», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Президент подчеркнул, что сейчас перед юристами стоят серьезные и ответственные задачи — совершенствование нормативно-правовой базы, противодействие коррупции, повышение правовой культуры в обществе и, конечно, квалифицированная помощь жителям России.

Отдельно глава государства поблагодарил ветеранов — преданных своему делу наставников молодого поколения.