Под прицелом у «Дорожного пристава»: на дорогах Казани идут облавы на должников

Утро пятницы не для всех жителей Казани оказалось добрым. Некоторые водители, не спешившие платить по штрафам ГИБДД и налогам, сегодня рисковали стать пешеходами. Ведь в рейд вышел «Дорожный пристав», который в потоке машин безошибочно находил неплательщика. Подробности – в репортаже «Татар-информа».

В потоке машин приставы и автоинспекторы безошибочно устанавливали машины неплательщиков

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Дорожный пристав» следит за тобой

Очередную облаву на должников судебные приставы решили устроить рано утром в пятницу. Место возле казанского поселка Кадышево выбрали не случайно – эта дорога выходит на трассу М7 и утром именно по ней многие жители города едут на работу. В потоке машин приставы и автоинспекторы безошибочно устанавливали машины неплательщиков. Помогал в «ловле» должников стражам порядка современный комплекс «Дорожный пристав». Благодаря современным технологиям, он безошибочно устанавливал должника в потоке машин и сообщал об этом приставам. А автоинспекторам лишь оставалось остановить машину для проверки документов.

«Система представляет из себя камеры с аккумулятором на штативе, она соединяется с ноутбуком, на котором также установлена программа «Дорожный пристав». В эту программу загружен список номеров машин должников. Камера из общего потока считывает госзнаки и передает информацию», – объяснил ведущий судебный пристав-исполнитель отделения по взысканию административных штрафов по городу Казани УФССП России по РТ Константин Большаков.

Дальнейшая схема работы устроена следующим образом: ноутбук находится в автомобиле судебных приставов и когда система оповещает о том, что мимо проехал автомобиль должника, они сразу же сообщают об этом по рации сотруднику ГИБДД. Автоинспектор останавливает машину и далее беседу с водителем проводят приставы.

Чтобы система успела зафиксировать автомобиль, а у приставов было время сообщить об этом сотруднику Госавтоинспекции, камеру ставят в нескольких сотен метрах от непосредственного места работы сотрудников ФССП.

Константин Большаков рассказал, что в прошлом году «Дорожный пристав» помог поймать должника на премиум-внедорожнике Mercedes Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Дорожный пристав» уже несколько лет является незаменимым помощником в поиске должников на дороге и зарекомендовал себя, как безотказный сотрудник. К примеру, за прошлый год было остановлено 167 транспортных средств. Взыскать удалось 34 млн рублей: из них 10 млн рублей – это неоплаченные штрафы ГИБДД, 14 млн рублей по долгам за налоги и еще 10 млн рублей были выплачены в счет погашения иной задолженности.

Либо оплати, либо Mercedes отправится на штрафстоянку

Пока устанавливали аппаратуру, Константин Большаков рассказал, что в прошлом году «Дорожный пристав» помог поймать должника на премиум-внедорожнике Mercedes, который накопил 200 тыс. рублей долгов по налогам.

«На месте выяснилось, что долги накопил прежний владелец автомобиля, а за рулем находился другой человек. Как оказалось, он купил машину по договору купли-продажи, но переоформить ее на себя не смог из-за запрета регистрационных действий», – рассказал Большаков.

Поначалу водитель отказывался оплачивать задолженность – долг ведь не его, а предыдущего владельца. Однако, так он рисковал вообще остаться без дорогой иномарки. Подумав немного, мужчина нашел необходимую сумму и погасил задолженность на месте.

Оплату можно произвести наличными, по карте или через Госуслуги Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Как объяснил ведущий судебный пристав-исполнитель, в случае, если должника останавливают на дороге, он может погасить свои долги по штрафам ГИБДД, алиментам налогам и так далее прямо «не отходя от кассы», то есть – на месте.

«Оплату можно произвести наличными, по карте или через Госуслуги. Если же должник отказывается оплачивать, его транспортное средство подлежит акту описи имущества, а также изъятию и помещению на штрафстоянку. Далее у него есть 10 дней для оплаты задолженности либо обжалования акта ареста», – объяснил пристав.

Раньше машину могли оставить должнику под ответственное хранение, если сумма долга была небольшой. Теперь же вариантов осталось меньше: ты либо платишь на месте, либо к твоему долгу добавится оплата штрафстоянки. А в случае, если даже через 10 дней владелец не погасил все долги, машина будет реализована в счет погашения задолженности, иными словами «уйдет с молотка».



«Вот узнаю, что за штраф, тогда и оплачу!»

Реакция на внезапную и явно незапланированную встречу с приставами на дороге у всех водителей разная. И тут не избежать негативного отношения. Порой, водители впадают в ярость и даже начинают угрожать сотрудникам. Поэтому для их безопасности в рейд выходят также приставы по обеспечение установленного порядка деятельности судов – они вооружены дубинками и в случае нападения могут быстро усмирить дебошира. Но их помощь в подобных рейдах нужна крайне редко.

Реакция на внезапную и явно незапланированную встречу с приставами на дороге у всех водителей разная Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Один из водителей, которого сегодня остановили, оказался сильно недоволен внезапной остановкой. Он начал кричать и оскорблять приставов. Как уверял мужчина, о наличии штрафа за превышение скорости не догадывался. А оплачивать долг вовсе не хотел.

«Вот узнаю, что это за штраф, и оплачу. Откуда у меня при себе такие деньги? Вы вообще мафиозники какие-то», – сокрушался должник.

Когда приставы сообщили, что будут вынуждены составить протокол об аресте его иномарки, мужчина присмирел – у него тут же нашлись наличные. К слову, оплатить нужно было полторы тысячи рублей. Это сумма штрафа плюс исполнительский сбор.

Спустя несколько минут на ноутбуке вновь появился сигнал о приближении автомобиля должника. Машину остановили и объяснили водителю о том, что за ним числится долг. Мужчина, который находился за рулем, даже не стал спорить. Он ехал на автомобиле сына и не знал, что тот не платит налоги и накопил уже 24 тыс. рублей. Пять минут у него ушло на раздумья, после чего он прошел в автомобиль приставов и оплатил задолженность с помощью банковской карты.

Спустя пару минут была остановлена «ГАЗель». На этот раз долг посерьезнее – 60 тыс. рублей. Владелец точно знал – отправлять автомобиль на штрафстоянку не самый лучший вариант. Он стал думать над решение проблемы, обзванивал друзей, но необходимую сумму так и не нашел. С автомобилем ему пришлось попрощаться. По крайней мере на ближайшие 10 дней.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ, сейчас на исполнении у приставов находится 327 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД на общую сумму более 258 млн рублей. Для борьбы с неплательщиками систему «Дорожный пристав» будут использовать, как и ранее, на регулярной основе.