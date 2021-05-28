«На штрафстоянках одни дорогие иномарки»: кто не платит налоги в Татарстане

Lexus, Porsche и Infiniti: владельцы дорогих машин уклоняются от налогов



– Как изменился объем задолженности по налогам у жителей Татарстана во время пандемии, есть ли рост?

– Нет, наоборот, с каждым годом правосознание татарстанцев растет, а сумма неуплаченных налогов уменьшается. Если говорить о влиянии пандемии, то татарстанцы стали больше пользоваться электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Количество его пользователей увеличилось на 16%.



– Среди какой категории граждан больше всего должников?

– Как ни странно, основная масса должников – работоспособные люди в возрасте от 25 до 65 лет, и большая часть – это владельцы транспортных средств. Поэтому мы совместно со службой судебных приставов регулярно выходим в рейды по задержанию недобросовестных автовладельцев. Сейчас все люди выезжают на дачи, за город, на пляжи, поэтому поймать должников на дороге не составляет труда.

Уже с начала 2021 года на дорогах Татарстана было выявлено и задержано 144 автомобиля должников, задолженность которых составляет более 4 млн рублей. На сегодняшний день 72% долга погашено. На штрафстоянках в основном одни дорогие иномарки. Сейчас там находятся 16 машин, среди них и Porsche, и Infiniti, и Volvo, и Lexus. Из 16 автомобилей только три отечественных.

– Как выстраивается работа с должниками, какие последствия им грозят?

– Сначала мы направляем требования об уплате долга. Если оплата не последовала, обращаемся в суд. При этом на сумму неуплаченного налога за каждый день просрочки начисляется пени – 1/300 ставки Центрального банка России. Если суд подтвердит факт неуплаты, то должника ждут арест имущества, запрет выезда за границу, запрет на перерегистрацию имущества, а в некоторых случаях и банкротство.

Более того, с прошлого года оказание госуслуг и мер господдержки в республике проводится при отсутствии налоговой задолженности. Важно понимать, что долгом является любая, даже самая незначительная сумма. То есть работает принцип зеркальности: получая услуги от государства, гражданин должен исполнить свою конституционную обязанность перед ним. При этом органы государственной власти проверяют наличие либо отсутствие налоговой задолженности сами через систему межведомственного взаимодействия. Получателям мер поддержки или государственной услуги не нужно обращаться за соответствующей справкой в налоговые органы.

Начисление налогов можно оспорить

– Что делать, если гражданин стал должником, так как не согласен с расчетом налога?

– Человек обязан оплачивать земельный, транспортный налоги и налог на имущество только если он обладает таким имуществом. Данные об имуществе поступают в налоговые органы от соответствующих госорганов. Например, начисление транспортного налога осуществляется с даты регистрации транспортного средства в органах ГИБДД до даты снятия с учета по конкретному владельцу. Поэтому во избежание недопонимания все юридически значимые действия в отношении объектов собственности нужно доводить до конца.

Также в этом году мы в каждом муниципальном образовании периодически проводим заседания межведомственных комиссий по вопросам урегулирования задолженности и актуализации данных о владельцах транспортных средств. Кроме сотрудников налоговых органов участие в мероприятии принимают представители ГИБДД МВД по РТ и службы судебных приставов, поэтому есть уникальная возможность одновременно получить правовую консультацию от всех органов.

Если неуплата вызвана несогласием с расчетом налога, то необходимо обратиться в налоговый орган. Лучше это сделать до наступления срока его уплаты. Налогоплательщик всегда может обратиться за проведением совместной с налоговым органом сверки по расчетам с бюджетом. При этом перерасчет возможен в отношении трехлетнего периода начислений. Налоговые органы всегда открыты к конструктивному диалогу и разрешению вопросов в досудебном порядке. Если предполагаемая сумма налога по объектам собственности больше 100 рублей, у граждан есть обязанность любым способом проинформировать об этом налоговую инспекцию. За непредставление в налоговый орган указанного сообщения его могут привлечь к административной ответственности.

– Существует мнение, что несовершеннолетние не должны платить налоги в силу своего статуса. Это правда или миф?

– Обязанность по уплате налога не зависит от возраста. Налоги в таком случае должен оплатить законный представитель несовершеннолетнего. То есть отец или мать, усыновитель или опекун.

– Есть ли в Татарстане несовершеннолетние должники?

– Да, в республике на сегодня есть и такая категория должников, как несовершеннолетние. Когда родители или законные представители ребенка оформляют имущество на своих детей, они наделяют их конституционной обязанностью по уплате налога.

Например, покупая квартиру и оформляя ее на ребенка, родители не должны забывать, что после этого он становится не только собственником жилья, но и налогоплательщиком. Родители своими действиями, а точнее, бездействием не должны допускать появления у ребенка неуплаченных налогов. Тем более что последствия могут быть печальны как для законного представителя, так и для самого несовершеннолетнего. Например, по закону в Татарстане предоставление мер социальной поддержки для многодетных семей может быть приостановлено при наличии налоговой задолженности у их получателей, каковыми являются в том числе дети.

Льготы и отсрочки: кому дано право не платить государству

– Если должник не платит в связи с тяжелым положением, есть ли возможность учесть его состояние?

– Налоговый кодекс предусматривает возможность отсрочки или рассрочки уплаты налогов. Для граждан это возможно в двух случаях. Во-первых, если был причинен ущерб в результате обстоятельств непреодолимой силы. Во-вторых, человек может получить отсрочку или рассрочку, если его имущественное положение исключает возможность единовременной уплаты налога.

Решение по этому вопросу принимается УФНС России по РТ в течение 30 рабочих дней. При этом в качестве обеспечения уплаты должна быть предоставлена банковская гарантия, поручительство либо залог имущества. Рассрочка или отсрочка платежа предоставляется на срок не более одного года. Также граждане вправе обратиться в суд с заявлением о предоставлении отсрочки. Вопрос о наличии таких оснований решается судом в каждом конкретном случае с учетом всех имеющихся обстоятельств.

– Какие существуют льготы для налогоплательщиков? Для кого сумма налога будет существенно ниже?

– Отдельным категориям граждан предусмотрены льготы как федерального, так регионального и местного значения. Вся информация о льготах размещена на сайте Федеральной налоговой службы nalog.gov.ru в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» раздела «Электронные услуги».

В России с 2019 года действует проактивный формат предоставления льгот. То есть налоговый орган предоставляет льготы на основании имеющихся у него сведений о «льготниках», поступивших от иных органов. Такой порядок касается пенсионеров, инвалидов, лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, владельцев жилых домов и хозяйственных построек площадью не более 50 кв. м.

Наряду с этим продолжает действовать заявительный характер предоставления налоговых льгот. Налогоплательщик может обратиться с заявлением о льготе в налоговый орган и представить документ, подтверждающий его право на льготу, предусмотренную налоговым законодательством.

Неплательщиков налогов заносят в реестр

– Правда ли, что информацию о чьей-либо задолженности можно просмотреть в общедоступных источниках?

– Да, задолженность не относится к налоговой тайне. Процедура ее взыскания публична. Долги физического лица подтверждаются судебным актом, получив который, судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство. Эта информация размещается в «Банке данных исполнительных производств» на интернет-сайте ФССП России.

Любой желающий, в том числе, например, банк, в который вы обратились за кредитом, или потенциальный работодатель, который хочет оценить вашу добросовестность и платежеспособность, может это проверить. Опять-таки, информация о наличии задолженности, полученная государственными органами через систему межведомственного взаимодействия, будет являться основанием для непредставления той или иной государственной услуги или меры господдержки, установленной региональными или местными нормативными актами.

Источник: r75.fssp.gov.ru

– Можно ли оплатить налоги при помощи цифровых сервисов, насколько легко это сделать?

– Сейчас любой может оплатить налоги в один клик через «Личный кабинет физического лица» на сайте ФНС России или через мобильное приложение, которые всегда отражают сведения о задолженности в онлайн-формате. Там же можно узнать актуальную информацию о начисленных пенях.

Также на сайте ФНС России можно оплатить налоги по реквизитам. Еще на сайте можно заплатить налоги с помощью единого налогового платежа по принципу электронного кошелька. Это создано для того, чтобы избежать неточности в заполнении документов. При этом никто не отменял традиционных способов оплаты через банки, отделения Почты России и платежные терминалы. Более того, всеми этими способами налоги можно беспрепятственно заплатить за других физических лиц – супругов, детей, родителей или просто знакомых.

Как узнать о задолженности по налогам

– Каким образом граждан извещают о начислении налогов?

– Сначала направляется уведомление о начислениях, далее, если отсутствует оплата, – требование об уплате имущественных налогов, потом – копия заявления налогового органа о выдаче судебного приказа, далее от мирового судьи поступает сам приказ. О возбуждении исполнительного производства на основании этого приказа служба судебных приставов должника также информирует.

Важно понимать, что налоговые органы сообщают в первую очередь о начислениях. Информация о пенях, возникающих в связи с несвоевременной уплатой налогов, согласно Налоговому кодексу, отражается справочно в требовании об уплате имущественных налогов в общей сумме задолженности, сформированной на момент направления данного требования. Далее налоговые органы информируют должников о размере сумм начисленных пеней уже в ходе принятия мер принудительного взыскания в сроки, установленные Налоговым кодексом.

– Можно ли узнать о начисленных пенях самостоятельно?

– Узнать о своих долгах, в том числе и о начисленных пенях, можно в онлайн-формате, подключившись к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или скачав бесплатное мобильное приложение в Google Play и App Store – «Налоги ФЛ». В качестве пароля для входа в такой личный кабинет можно использовать учетную запись Единого портала государственных и муниципальных услуг либо код, полученный в течение 15 минут в любой инспекции ФНС России либо МФЦ.

Классический способ через получение квитанции на уплату налога усовершенствован – квитанцию может выдать любой налоговый орган Татарстана. Исключения составляют только специализированные межрайонные инспекции ФНС Татарстана № 18 и № 20. Помимо этого, узнать сведения о задолженности по имущественным налогам физлиц сегодня в республике можно в филиалах МФЦ, отделениях ГИБДД и Миграционной службе, также в АО «Бюро технической инвентаризации РТ» и на Почте России.

Для жителей в Татарстане периодически работают мобильные офисы налоговых органов в торговых центрах, на рынках и в других местах массового скопления людей. Родители несовершеннолетних граждан по такому же принципу могут получить сведения о задолженности своего ребенка, в том числе путем оформления доступа к его личному кабинету на сайте ФНС России.