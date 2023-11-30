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На стене школы Бугульмы открыли памятную доску бойцу СВО
Сегодня на стене школы №1 города Бугульмы в торжественной обстановке открыли мемориальную доску с портретом участника спецоперации Дмитрия Иванова, героически погибшего в августе этого года.
Церемония прошла при участии руководителя исполкома Бугульмы Михаила Конкова, военного комиссара города и района Рафаэля Миннетдинова, руководителя Бугульминского филиала фонда «Защитники Отечества» Сергея Аношина, супруги, родных и друзей Дмитрия, учащихся и педагогов школы.
В этот день в ряды юнармейцев были приняты отличившиеся учащиеся школы. Школьный отряд назван именно в честь погибшего выпускника — Дмитрия Иванова.
Дмитрий Иванов родился в Бугульме 6 декабря 1990 года. На военную службу по частичной мобилизации был призван 25 октября 2022 года. Погиб 2 августа 2023-го на территории села Никольское Донецкой народной республики.
У военнослужащего остались жена и двое детей. Дмитрий Иванов посмертно награжден орденом Мужества.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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