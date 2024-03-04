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На стенде РТ в рамках форума-выставки «Россия» 5-6 марта пройдет женский форум
В преддверии Международного женского дня в московском парке ВДНХ 5 и 6 марта пройдет Всероссийский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию». На стенде Татарстана в рамках мероприятия пройдут увлекательные лекции с участием выдающихся женщин республики. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Полпредства Татарстана в РФ.
В первый день своим политическим опытом поделятся депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина, уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и глава объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт-Милосердие» Алсу Набиева.
Кроме того, перед гостями мероприятия выступят заслуженный работник печати и массовых коммуникаций РТ, член Союза журналистов РТ, обладатель «Хрустального пера» Луиза Сунгатуллина и директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова, а также татарстанские предпринимательницы, благотворительницы, исследовательницы и работницы медицины.
Помимо встреч с приглашенными спикерами и лекций, участников форума в течение двух дней ждут творческие мастерские и лаборатории, мастер-классы по ораторскому мастерству и кружевоплетению, игра на гуслях, презентации различных проектов для детей и мастер-класс по живописи для самых маленьких.
Мероприятие будет проходить 5 и 6 марта с 10.00 до 21.00. Павильон 75 на ВДНХ. Вход свободный. Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте выставки-форума «Россия».
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