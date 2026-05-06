На стенах Казанского Кремля запустят 480-метровую новостную строку в рамках «КазаньФорума»

Концепт предоставлен компанией dreamlaser

14–16 мая 2026 года в Казани в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» состоится мультимедийный проект новостной платформы Дзен, сообщили организаторы. На стенах Казанского Кремля запустят новостную бегущую строку протяженностью 480 метров – от Безымянной до Спасской башни. Ожидается, что проект установит рекорд, который зафиксирует «Книга рекордов России».

Бегущая строка будет транслировать актуальную информацию о ходе форума, ключевых событиях деловой программы, комментарии экспертов и новости площадки. Проект станет одним из центральных мультимедийных форматов форума и подчеркнет роль Казани как культурной столицы исламского мира 2026 года.

Дополнительно в рамках проекта впервые представят видеомэппинг на мечети Кул-Шариф – одной из главных достопримечательностей города. Проекционное шоу объединит визуальные образы, вдохновленные национальной культурой и историческим наследием региона.

Вместе с Дзеном в реализации проекта участвуют международная мультимедийная компания dreamlaser и Министерство культуры РТ. Мультимедийная концепция направлена на популяризацию культурного кода региона через современные цифровые технологии.

В течение всего форума (с 12 по 17 мая) Дзен обеспечит оперативное информационное сопровождение. В специальном тематическом канале будут публиковаться новости, репортажи с ключевых сессий, комментарии экспертов и итоги деловых встреч.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ, член федерального оргкомитета форума Талия Минуллина отметила, что «КазаньФорум» ежегодно внедряет современные технологии в деловую программу, находя новые форматы их применения. Реализация видеомэппинга на стенах Кремля подчеркивает растущую роль мультимедийных технологий в освещении крупных международных событий и усиливает статус форума как площадки, объединяющей экономическую повестку с культурными и технологическими инициативами.

Директор по маркетингу и коммуникациям Дзена Сергей Таболин сообщил, что для платформы этот проект – возможность выйти за пределы цифровой среды и встроить контент в городское пространство. Создается формат, в котором новости становятся частью архитектуры и городской жизни, а масштаб бегущей строки на стенах Кремля подчеркивает значимость повестки форума. Важно не только оперативно освещать события, но и делать это технологично, зрелищно и доступно для широкой аудитории, добавил он.

Полная программа доступна на официальном сайте форума. Оператором выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».