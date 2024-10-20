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Культура 20 октября 2024 20:26

На стенах Казанского Кремля включили световое шоу к саммиту БРИКС

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На стенах Казанского Кремля включили световое шоу к саммиту БРИКС
Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Сегодня вечером на стенах Казанского Кремля начали транслировать световое шоу в честь предстоящего саммита БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Шоу с элементами и орнаментами культур стран — участниц форума, силуэтами городов, изображением исторических сцен и приветствиями на языках БРИКС будут показывать с 21 по 24 октября, напомнили в ведомстве.

Таким образом, пока световое шоу транслируется в тестовом режиме.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита более 15 двусторонних встреч.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.

Видео: пресс-служба Минкультуры РТ.

#саммит БРИКС #казанский кремль #световое шоу
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