В Казани и Болгаре пройдет световое шоу в честь 1100-летия принятия ислама

В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией на стенах Казанского Кремля и Белой мечети в Болгаре будет запущено световое шоу. Об этом на брифинге сообщил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

«В Болгаре и Казани для туристов и жителей мы будем проводить световое шоу. В Болгаре оно пройдет 20 и 21 мая на территории Белой мечети. В Казани световое шоу пройдет 19, 20 и 21 мая: оно будет по всей стене Казанского Кремля со стороны площади Тысячелетия», – поделился подробностями Шайхразиев.

По его словам, в настоящее время уточняются необходимые нюансы подготовки события. Для большей зрелищности световое шоу предполагается транслировать в темное время суток. Конкретное время будет озвучено позднее.

