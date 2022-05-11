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Ру Тат
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Общество
11 мая 2022  13:14

В Казани и Болгаре пройдет световое шоу в честь 1100-летия принятия ислама

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В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией на стенах Казанского Кремля и Белой мечети в Болгаре будет запущено световое шоу. Об этом на брифинге сообщил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

«В Болгаре и Казани для туристов и жителей мы будем проводить световое шоу. В Болгаре оно пройдет 20 и 21 мая на территории Белой мечети. В Казани световое шоу пройдет 19, 20 и 21 мая: оно будет по всей стене Казанского Кремля со стороны площади Тысячелетия», – поделился подробностями Шайхразиев. 

По его словам, в настоящее время уточняются необходимые нюансы подготовки события. Для большей зрелищности световое шоу предполагается транслировать в темное время суток. Конкретное время будет озвучено позднее. 
 

#1100-летие принятия ислама #василь шайхразиев
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