На Ставрополье из-за падения осколков БПЛА пострадала женщина
В Ставрополье после падения осколков сбитого БПЛА пострадала женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.
«На Ставрополье отразили массированную воздушную атаку. Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы жизни нет, с ней работают медики»,– пишет Владимиров в соцсетях.
Напомним, что, по сообщениям Министерства обороны РФ, над Ставропольской областью сегодня сбили 28 БПЛА.