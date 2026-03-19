На Ставрополье из-за падения осколков БПЛА пострадала женщина

В Ставрополье после падения осколков сбитого БПЛА пострадала женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

«На Ставрополье отразили массированную воздушную атаку. Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы жизни нет, с ней работают медики»,– пишет Владимиров в соцсетях.

Напомним, что, по сообщениям Министерства обороны РФ, над Ставропольской областью сегодня сбили 28 БПЛА.