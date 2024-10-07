На Ставрополье арестовали военного блогера с позывным Тринадцатый

Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом Тринадцатый, арестован на два месяца в Ставропольском крае, сообщает ТАСС.

«Кировский районный суд определил меру пресечения в виде ареста на срок два месяца, который продлится до 5 декабря», — говорится в официальном сообщении.

Согласно информации краевого суда, Егор Гузенко был задержан вечером 5 октября по обвинению в насилии в отношении представителя власти. Он отказался давать показания. Уточняется, что Гузенко также находился в федеральном розыске по делу о хулиганстве.

Ранее информация о задержании появилась в телеграм-канале блогера. В оперативных службах округа ТАСС сообщали, что Гузенко задержали в субботу во время праздника в Новопавловске.