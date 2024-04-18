Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На старте пожароопасного сезона в Лаишево потушили импровизированный пожар
Устроили пожар и сами его потушили сегодня сотрудники лесопожарной станции Лесопожарного центра в Лаишево. Укомплектованность специальной техникой и оперативные действия при пожаре были наглядно продемонстрированы журналистам в ходе пресс-тура в связи со стартом нового пожароопасного сезона в лесах Татарстана.
«Мы находимся на территории лесопожарной станции третьего типа в Лаишевском районе. Таких станций третьего типа у нас всего пять — в Лениногорском, Сабинском, Кайбицком и Высокогорском районах. Еще есть лесопожарные станции второго типа, они закреплены за лесхозами», — рассказал собравшимся директор ГБУ РТ «Лесопожарный центр» Айдар Гайфуллин.
Он напомнил, что в 2024 году пожароопасный сезон в лесах республики был открыт 15 апреля, а с 22 апреля будет введен особый противопожарный режим.
«Жечь костры и делать шашлыки будет категорически запрещено», — предупредил Гайфуллин.
По его словам, в прошлом году погодные условия в РТ складывались менее благоприятно. В связи с сухой и теплой погодой пожароопасный сезон был открыт 1 апреля, а его продолжительность составила 196 дней. Для сравнения, в 2022 году этот сезон был открыт 25 апреля.
«Пожароопасный сезон открывается в связи с погодными условиями, со сходом снежного покрова, теплой погодой. Обычно он длится до 15 октября», — пояснил спикер.
Гайфуллин добавил, что существует два опасных периода — ранняя весна, когда после схода снега подсыхает прошлогодняя трава, и поздняя осень, когда много опавшей листвы и сухой травы. Чаще всего возгорания происходят по вине человека.
«В этом году горел камыш, зафиксировано 18 случаев возгораний, в основном на островах, около берега», — подчеркнул директор ГБУ РТ «Лесопожарный центр».
По оперативным данным на сегодняшний день в республике зарегистрирована 21 термическая точка. На аналогичную дату прошлого года было зафиксировано 627 термических точек и 512 случаев возгораний.
В прошлом году первый лесной пожар случился в мае на площади 0,5 га в Альметьевском районе — загорелась свалка, и огонь перекинулся на лес, но его быстро потушили. В этом году лесных пожаров не было.
В ходе пресс-тура сотрудники лесопожарной станции перед собравшимися журналистами подожгли солому и потушили ее буквально за несколько минут при помощи огнетушителей и мотопомпы.
Пожарную безопасность в лесах республики обеспечивают 20 лесопожарных станций в составе ГБУ РТ «Лесхоз», 5 лесопожарных станций в составе ГБУ РТ «Лесопожарный центр» и 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. Численность лесопожарных формирований составляет более 460 человек, а оснащенность — 340 единиц различной техники.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на борьбу с лесными пожарами могут быть привлечены силы и средства юридических лиц — 1,4 тыс. человек и 387 единиц техники и ГУ МЧС России по РТ — 988 человек и 327 единиц техники.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»