На старообрядческом кладбище в Чистополе освящены купол и крест строящейся часовни

Фото: © Павел Звездин

В городе Чистополе на старообрядческом кладбище установлены и освящены купол-маковка и крест на здании строящейся часовни. Об этом «Татар-информу» рассказал хранитель фондов Музея истории старообрядчества Казани Роман Царевский.

Фото: © Павел Звездин

Строительство часовни взамен прежней, деревянной, уточнил другой представитель общины Иван Султанов, ведется в течение уже двух лет. У новой постройки пока есть только корпус и временная кровля, до полного завершения работ здесь потребуется еще около двух лет, отметил собеседник агентства.

«Часовня строится возле здания старообрядческой моленной в честь летнего празднования явления иконы Пресвятыя Богородицы во граде Казани (21 июля). Средства на строительство часовни собраны главой землячества Чистополя Иваном Клюшкиным (руководитель региональной общественной организации „Землячество „Чистопольские корни“ — прим. Т-и)», — пояснил Иван Султанов.

Фото: © Павел Звездин

Крест и купол освящены отцом Александром (Хрычевым), недавно ставшим духовным пастырем старообрядцев Чистополя. В Казани он является старшим наставником Казанской общины христиан древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия старо-поморского согласия.