На станциях казанского метро устанавливают второй ряд дверей

Служба путевого хозяйства метрополитена МУП «Метроэлектротранс» завершает установку второго ряда дверей на станциях метрополитена. Эта работа проводится в рамках подготовки станций к зиме.

Двери установлены на станциях «Горки», «Аметьево», «Суконная Слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Кремлевская», «Козья Слобода», «Яшьлек», сообщает пресс-служба предприятия. На данный момент осталось установить еще семь дверей в первом вестибюле станции «Северный Вокзал».

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Вторые двери появятся не везде – на станциях «Проспект Победы», «Авиастроительная» и «Дубравная» они не нужны, так как вход в кассовые залы находится далеко от схода улиц и второй ряд дверей не требуется.

Всего на зимний период сотрудники службы устанавливают 130 дополнительных дверей.