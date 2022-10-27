На станциях казанского метро устанавливают второй ряд дверей
Служба путевого хозяйства метрополитена МУП «Метроэлектротранс» завершает установку второго ряда дверей на станциях метрополитена. Эта работа проводится в рамках подготовки станций к зиме.
Двери установлены на станциях «Горки», «Аметьево», «Суконная Слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Кремлевская», «Козья Слобода», «Яшьлек», сообщает пресс-служба предприятия. На данный момент осталось установить еще семь дверей в первом вестибюле станции «Северный Вокзал».
Вторые двери появятся не везде – на станциях «Проспект Победы», «Авиастроительная» и «Дубравная» они не нужны, так как вход в кассовые залы находится далеко от схода улиц и второй ряд дверей не требуется.
Всего на зимний период сотрудники службы устанавливают 130 дополнительных дверей.