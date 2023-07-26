На станции в Рязанской области произошло задымление вагонов с серой

Задымление груза произошло в нескольких вагонах на станции Сасово в Рязанской области, сообщают в администрация города Сасово.

«Руководители станции Сасово сразу же сообщили о задымлении в ЕДДС, как только поезд прибыл на станцию. Сейчас очаг возгорания уже ликвидирован, берутся пробы воздуха», – указано в сообщении.

Отмечается, что на месте работают все службы и руководители города. Опасности для населения нет. Сотрудники железнодорожных предприятий и жители пятиэтажки, расположенной в 50 метрах от вокзала, эвакуированы.

При каких обстоятельствах и где началось задымление, будут выяснять правоохранительные органы.