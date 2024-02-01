Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На станции Ометьево в Казани задержали закладчика из Казахстана с партией синтетики
Сотрудниками Казанского ЛУ МВД России на транспорте был задержан закладчик с крупной партией наркотиков, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Молодого человека правоохранители заметили у платформы Ометьево, когда тот пересекал железнодорожные пути. В процессе обыска у парня нашли сверток с порошком. Как показала экспертиза – с N-метилэфидроном массой почти 1 грамм.
Удалось установить, что 22-летний уроженец Казахстана живет в Казани уже около трех лет. Выяснилось также, что парень успел оборудовать тайники в Ометьево. Оттуда изъяли несколько пакетиков с наркотиком общей массой более 32 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Закладчику грозит до 20 лет колонии.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников