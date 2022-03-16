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Происшествия
16 марта 2022  13:59
Павел Климчак

На станции метро в Казани прошли учения пожарных по тушению поезда

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В ночь с 15 на 16 марта пожарные провели учения на станции метро «Проспект Победы» вместе с дежурными службами «Метроэлектротранса».

По замыслу учения во время движения поезда произошло короткое замыкания, после чего началось возгорание. До прибытия пожарных сотрудники «Метроэлектротранса» провели условную эвакуацию 124 пассажиров. Затем прибывшие огнеборцы эвакуировали ещё пятерых человек, двое из которых по сценарию получили тяжелые травмы.

Кроме того, во время учений проверили систему оповещения и противопожарной защиты. По окончании мероприятия главный инженер провёл краткий разбор действий сотрудников. Как добавили в пресс-службе «Метроэлектротранса», подобные учения проводятся раз в квартал.

#МУП «Метроэлектротранс» #учения
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